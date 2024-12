Pour célébrer les 30 ans de la disparition de Jean-Luc Lagarce, le Théâtre de l’Atelier présente deux spectacles mis en scène par Johanny Bert : Juste la fin du monde et Il ne m’est jamais rien arrivé, monologue construit à partir d’extraits du Journal de l’auteur. Deux créations interprétées, notamment, par Vincent Dedienne.

« S’il y a bien un auteur avec qui j’ai l’impression de dialoguer alors qu’il n’est plus de ce monde, déclare Johanny Bert, c’est bien Jean-Luc Lagarce. Rien de spirituel, mais une forme de proximité et un intérêt sans cesse renouvelé pour un parcours d’artiste, d’auteur et de directeur de compagnie. » Ce dialogue secret, cette relation personnelle, le metteur en scène et marionnettiste les partage aujourd’hui avec nous à travers deux spectacles programmés par le Théâtre de l’Atelier. Le premier, Il ne m’est jamais rien arrivé, nous plonge dans la vie du dramaturge par le biais d’un montage de textes puisés dans son Journal. Interprétée par Vincent Dedienne (accompagné de la dessinatrice Irène Vignaud), cette création « dessine le portrait intime d’un jeune homme drôle et terrifiant » qui, dans les années 1980, entre Paris et Besançon, s’inscrit dans le monde du théâtre et porte un regard sans concession sur la société qui l’entoure. Il voit disparaître les premières victimes du sida, maladie qui l’emportera lui-même le 30 septembre 1995, à l’âge de 38 ans.

Une marionnette et des objets en suspension

Deuxième proposition de cet hommage en deux volets, Juste la fin du monde est la pièce la plus célèbre de Jean-Luc Lagarce. Vincent Dedienne monte de nouveau sur scène pour porter la langue de l’auteur (dans le rôle de Louis), aux côtés d’Astrid Bayiha, Céleste Brunnquell, Christiane Millet et Loïc Riewer. À travers un « espace onirique où des objets en suspension se font témoins des générations passées », Johanny Bert cherche à dépeindre, « par la force de mots et de silences éloquents », la complexité des liens entre des frères et une sœur, entre une mère et ses enfants. Une marionnette rejoint, sur le plateau, ces interprètes de chair et de sang. Elle représente la figure du père disparu. Ce dernier assiste, sans dire un mot, aux « petites cérémonies domestiques qui cachent de sourds conflits familiaux ». « J’aimerais travailler [la] langue lagarcienne (…) comme une humanité en mal de communication, en quête du vrai, avec ses heurts et ses frottements », affirme le metteur en scène. Un monde de malentendus et de convulsions dans lequel chacun pourrait se reconnaître, au-delà de l’intime, dans « une poésie concrète ».

Manuel Piolat Soleymat