Mêlant fiction, théâtre et documentaire, Julie Benegmos et Marion Coutarel nous immergent dans le monde du striptease. Au-delà des stéréotypes.

Strip : au risque d’aimer ça commence dès l’entrée en salle du public, que Julie Benegmos et Marion Coutarel installent sur le plateau, au plus près d’elles. Par la suite, certains spectateurs seront invités à suivre l’une des deux artistes dans un cabinet privé. Basé sur une expérience personnelle de Julie Benegmos en tant que stripteaseuse pendant quelque temps au théâtre érotique La Chochote, ce spectacle qu’elle a co-écrit avec Marion Coutarel s’affranchit pour embrasser son sujet des codes traditionnels de la représentation. Au parcours autobiographique de l’artiste se mêlent les portraits filmés des femmes qu’elle a rencontrées dans le club. On y découvre des femmes singulières, pour qui le striptease participe souvent d’une quête de liberté. Et d’amour. L’expérience peut être prolongée individuellement après le spectacle, grâce à des casques de réalité virtuelle qui nous mettent à la place d’une stripteaseuse. Ce qui finit de déplacer les regards et d’éliminer les préjugés.

Anaïs Heluin