« Ne m’attends pas » de Vera Rozanova

Par la marionnette et la projection vidéo, Vera Rozanova crée pour les plus petits un monde onirique où un personnage part en quête de sa maison perdue. Les résonances de Ne m’attends pas avec l’actualité ne sont pas fortuites.

Installés sous un grand stabile-mobile à la Calder, les plus petits sont d’emblée immergés dans un monde d’ombres et de couleurs. Sous la forme d’une marionnette à gaine, ils y découvrent un personnage dont la maison décide un jour de partir sans lui. Oui, parce qu’il faut le préciser : dans l’univers de Ne m’attends pas conçu par Vera Rozanova pour le jeune public, les maisons ont des jambes, des ailes ou des voiles à hisser et peuvent ainsi toutes les nuits partir en voyage. Multilingue – créé dans une version mêlant français et ukrainien, il va faire l’objet de recréations dans l’autres langues –, le spectacle interroge sur l’entre-deux cultures de celles et ceux qui connaissent l’exil. Au croisement de la marionnette et de la projection vidéo, l’imaginaire rencontre le réel, et réciproquement.

Anaïs Heluin