Enseignant universitaire en droit, mais aussi romancier, auteur de théâtre et de chansons, Jean-Pierre Brouillaud monte pour la première fois sur scène à la Maison de la parole. Il célèbre, dans un seul-en-scène teinté d’humour, sa passion de l’alexandrin.

« Un monologue dont l’alexandrin serait à la fois le sujet et le vecteur, le thème et la passerelle pour s’y rendre ». Voici le spectacle que présente Jean-Pierre Brouillaud à la Maison de la parole : un seul-en-scène qui vise à détourner la solennité d’une langue élaborée à partir de vers à douze pieds pour aller du côté de « l’humour, de la dérision, de l’ironie, notamment en confrontant [l’alexandrin], potentiellement lyrique voire grandiloquent, aux choses les plus banales et les plus quotidiennes ». Interprétant lui-même cette confrontation de l’ordinaire et de la poésie, Jean-Pierre Brouillaud fait ici ses premiers pas de comédien, accompagné d’airs de guitare et de quelques chansons, pour que la musique s’affirme, de multiples façons.

Manuel Piolat Soleymat