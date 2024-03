Du 2 avril au 18 mai s’ouvre la première édition du Printemps de la Danse, un grand temps fort qui réunit le Théâtre de la Ville et le Théâtre du Châtelet autour de l’art chorégraphique.

Intitulée La danse théâtre, à la suite de Pina Bausch, ce nouvel événement met en lumière les chorégraphes d’aujourd’hui qui se sont emparés de ce concept, soit en laissant une place au texte dans leurs pièces, soit en s’inspirant de références littéraires, soit en s’appropriant une forme de narrativité. Bien sûr, le Tanztheater sera présent avec la reprise d’un spectacle emblématique de Pina Bausch Sweet Mambo (2008). Et comme la compagnie fait aujourd’hui sa mue sous la direction de Boris Charmatz, les Parisiens pourront découvrir le magnifique Liberté Cathédrale qui réunit le Tanztheater Wuppertal et la compagnie de Charmatz, soit sa première création dans ses nouvelles fonctions par une trentaine de danseurs.

Un programme exceptionnel

Ce temps fort s’ouvre avec Assembly Hall, une création de la chorégraphe Crystal Pite et de Jonathon Young, comédien, auteur et metteur en scène. Une drôle d’association spécialisée dans la reconstitution historique de tournois médiévaux s’y trouve en pleine tourmente. La forme hybride particulièrement impressionnante raconte par les corps et les mots, et traduit l’indicible en mouvement. Ce festival comprend aussi Ink de Dimitris Papaioannou, une œuvre au noir, sensuelle, d’une beauté plastique stupéfiante, ainsi que la dernière pièce de Ben Duke, Juliet & Romeo, un duo subversif à l’humour noir, intelligent et sexy, qui imagine une suite au drame de Shakespeare, si les amants maudits avaient survécu. Un grand week-end de pratique les 27 et 28 avril, avec Boris Charmatz et les danseurs du Tanztheater Wuppertal autour des pièces de Pina Bausch, permettra à tout un chacun de vivre la danse pleinement.

Agnès Izrine