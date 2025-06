Interprété par Angélique Willkie, Confession Publique de Mélanie Demers explore l’ambiguïté et les paradoxes de notre condition, oscille entre la grâce et la brutalité.

Confession Publique est un solo autobiographique qui n’a jamais vu le jour. « Relégué aux oubliettes, c’est Angélique Willkie qui a fait remonter à la surface le désir pour cet objet artistique ». Cette plongée dans l’intime se fabrique donc à quatre mains. Et bien que ce soit elle qui porte le spectacle, elle est accompagnée par l’univers électro de la musique de Frannie Holder et des extraits de The Fairy Queen de Purcell qu’elle chante elle-même, tandis qu’Anne-Marie Jourdenais se fait discrète sur le plateau pour lui ôter ses vêtements peu à peu, comme métaphore de sa mise à nu.

Fractures, fissures

La chorégraphie est extrêmement versatile, de la violence à l’extrême douceur, dans une tonalité autofictionnelle, impudique, dans laquelle Mélanie Demers alias Angélique Willkie explore des zones secrètes, en réaction au reportage vulgaire et nauséabond qui est déversé sur nos réseaux à chaque seconde. S’infiltrant entre les doutes et les demi vérités, « les zones ombragées affrontent le réel et deviennent une parole insignifiante ou spectaculaire ». Le dévoilement ici se donne à voir comme un geste poétique autant qu’une nécessité. Le corps révèle autant, sinon plus, que les paroles. Mélanie Demers a reçu deux Prix du Conseil des arts et des lettres du Québec pour la meilleure œuvre chorégraphique (WOULD, 2015; Confession Publique, 2022), ainsi que le Grand Prix de la danse de Montréal 2021 en reconnaissance de la marque unique qu’elle laisse sur son époque.

Agnès Izrine