La compagnie Léa porte sur la scène avignonnaise sa création de 2023, Rouge Incarnat. Une immersion artistique et plastique qui éveillera certainement la curiosité des petits et enchantera les plus grands.

La couleur rouge est fascinante, débordante d’énergie. Pivoine, carmin, cramoisi, pourpre, vermillon, écarlate, bordeaux…incarnat ! Lolita Espin Anadon et Christophe Bunel s’attardent sur cette nuance, vive et tranchante. Avec elle, ils fabriquent une série de variations chorégraphiques et musicales, entremêlées aux mots de Julie Ménard. Le duo d’artistes entretient au plateau une complicité (de plus de 17 ans de travail commun) communicative, qui éveille la curiosité à mesure que l’on plonge dans leur univers. Doucement mais sûrement, le corps de Lolita s’anime au gré des notes funk de la guitare électrique en live. Un drôle de petit être, aux allures de cochenille et addict aux fraises Tagada, sort de dessous un amas de tissus. Frénétiquement, il s’agite, parcouru de spasmes avant d’exécuter une forme de Danse du Dragon (ou wǔ lóng), être de feu et de flammes.

« Affirmer la puissance de la douceur »

Les deux comparses nous guident alors sur les chemins de la mémoire d’une petite fille qui tente de s’imposer, d’en imposer. Ils disent aussi les émois corporels d’une adulte qui cherche à se défaire des non-dits, ceux qui collent comme un papier de bonbon, qui grattent comme des boutons de varicelle. Ils cherchent la petite bête ensemble, air de saxophone baryton et mouvement saccadé à l’appui. Leur quête se fige dans une ultime révélation…à la croisée des éléments. L’espace scénique, imaginé par Jane Motin, reflète avec intelligence et poésie les intentions de la création : « Affirmer la puissance de la douceur ». Les amoncellements de tissus rouges offrent un réconfort visuel cotonneux. Quant au tapis d’un blanc immaculé, il guide les artistes vers un au-delà, tels deux globules rouges portant leur oxygène au monde.

Amandine Cabon