Song Offerings, Ravel et Harvey augmentés, Dans une mise en scène de Lisa Guez, Elise Chauvin et l’ensemble TM+

Dans une mise en scène de Lisa Guez, Elise Chauvin et l’ensemble TM+, sous la direction de Laurent Cuniot, proposent une exploration inédite de deux cycles de mélodies du XXe siècle, Trois poèmes de Mallarmé de Ravel et Song offerings de Harvey.

Dans les Trois poèmes de Mallarmé qu’il a composés en 1913, Ravel réinvente le genre de la mélodie avec une déclamation chantée qui se fond dans la suggestion instrumentale de la formation chambriste, pour traduire l’évanescence mallarméenne par-delà le sens des mots. En 1985, Jonathan Harvey renouvelle cette coloration du verbe et de l’incantation dans les quatre poèmes de Rabindranath Tagore qu’il a retenus pour Song Offerings. Séparés par sept décennies, les deux cycles incarnent une forme de théâtre musical abstrait dont Laurent Cuniot et son ensemble TM+ ont voulu explorer les ressources, avec la complicité de la metteure en scène Lisa Guez.

Un objet musical et scénique décalé

Réalisé avec La Pop et son incubateur de projets artistiques, Song Offerings part du processus de répétition, et des tensions qui peuvent surgir alors entre les interprètes, pour plonger dans la texture sonore des deux œuvres. « Ralenties, distendues, modifiées ou bien répétées en boucle pour le travail d’un passage en particulier », les partitions servent d’appui à l’expérimentation chorégraphique de Madeleine Fournier qui esquisse une familiarisation synesthésique avec la musique, prolongée par les vidéos de Clio Simon. Avec deux reprises des mêmes pages de Ravel et Harvey (jouées donc trois fois), Song Offerings imagine un objet musical et scénique non identifié, dans un approfondissement transdisciplinaire et décalé du répertoire.

Gilles Charlassier