Adam Laloum accompagne l’exposition Manet/Degas

Le pianiste accompagne l’exposition Manet/Degas avec un programme « fin de siècle ».

En croisant les œuvres de Manet et Degas, le Musée d’Orsay célèbre deux peintres de la vie parisienne. La musique est très présente dans ces tableaux : danseuses de l’Opéra, foule des bals et des cafés-concerts, leçons de musique… Mieux encore, ils inventent un rythme pictural, au moment même où dans les salons se discute la nouvelle musique : celle de Wagner bien sûr (ici, son Élégie pour piano), objet des plus vifs débats, mais aussi Schumann (Scènes d’enfants – ce pourrait être un titre de Manet – et Phantasiestücke), Fauré (Nocturne n° 7) ou Albeniz (Ibéria) qu’Adam Laloum inscrit à son programme, témoignant de la diversité des élans artistiques d’une époque.

Jean-Guillaume Lebrun