No(s) Dames, kaléidoscope lyrique dégenré avec Théophile Alexandre et le Quatuor Zaïde

Spectacle conçu par Théophile Alexandre et le Quatuor Zaïde, No(s) Dames renverse l’un des stéréotypes majeurs du genre lyrique. Le spectacle revisite quelques grandes pages du répertoire, adaptées pour contre-ténor et quatuor à cordes, dans une forme hybride mise en scène par Pierre-Emmanuel Rousseau. Pour sa reprise le 11 avril au Trianon, il sera précédé d’une 1ère partie avec Claire Diterzi et d’une conférence sur les corsets de genre de notre culture avec la philosophe Catherine Clément, la directrice de la Maison des Femmes Ghada Hatem, les journalistes et écrivaines Victoire Tuaillon et Giulia Foïs.

Tous les bénéfices de cette 2e soirée parisienne seront reversés à la Maison des Femmes.

Parti de la prise de conscience de la fatalité de genre, qui, inlassablement et avec une apogée à l’époque romantique, fait se conjuguer beauté musicale et sacrifice des femmes sur les scènes d’opéra depuis plus de quatre siècles, No(s) Dames s’affirme d’abord comme un salutaire exemple d’appropriation. Inversant l’équilibre traditionnel du spectacle lyrique, la vingtaine de destinées féminines tragiques condensées en une heure dix sans entracte est incarnée par le contre-ténor Théophile Alexandre, tandis que l’accompagnement orchestral a été arrangé pour les musiciennes du Quatuor Zaïde. La scénographie de Pierre-Emmanuel Rousseau s’appuie sur des vidéos et des accessoires archétypaux de la parure d’une diva – roses rouges, gant en satin couleur sang, talons aiguilles ou collier – à la façon de métonymies de ces figures associées par affinités en trois « actes » : madones, putains et sorcières. Le dispositif évite la réduction de cette mosaïque de portraits miniatures en une narration artificielle, et relève d’abord d’une forme hybride dépassant le cliché du récital statique, où même les pupitres instrumentaux participent à la mise en scène.

Un défi téméraire et fédérateur

La fluidité du kaléidoscope d’airs est tissée grâce aux transitions habiles d’Eric Mouret – par-delà les enchaînements « naturels » entre deux pages de bel canto ou les ruptures linguistiques. Si le timbre fragile et aigu du contre-ténor est l’avatar masculin prédestiné pour une telle transposition de la vulnérabilité des femmes, la plasticité de la voix ne manque pas cependant de se heurter, même après transposition, aux limites de l’hétérogénéité des tessitures – et de caractères – des pages originelles, allant du mezzo au soprano léger. Certes, les coloratures les plus périlleuses ont été coupées, ou transposées pour les cordes – avec un instinct confondant du génie du quatuor classique dans la Reine de la Nuit, que l’on retrouve dans un autre Mozart méconnu, Zaïde. A côté d’icônes d’une troublante crédibilité, à l’instar du languissement de La Traviata ou de la flamme d’Eurydice, d’autres scènes résistent davantage, tels les adieux de Jeanne d’Arc de Tchaïkovski, dont l’ampleur de l’écriture souffre un peu. Il n’en reste pas moins que ce défi un peu téméraire expérimente un autre regard sur l’opéra, bienvenu autant pour les amateurs que pour les novices.

Gilles Charlassier