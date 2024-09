Richard Sears : un Américain à Paris

Terre d’accueil de jazzmen venus du monde entier, Paris compte un nouveau résident de talent en la personne de Richard Sears.

Un temps compositeur en résidence à la Cité internationale des arts, ce pianiste natif de Brooklyn, qui a aussi vécu en Californie, n’a pas tardé à se produire dans différents lieux culturels alternatifs, galeries et clubs de la capitale, révélant un impressionnant panel de formes d’expression, qui embrasse aussi bien le registre contemporain, l’ambient et l’abstraction que la tradition du jazz, fort de ses collaborations avec les batteurs Billy Hart et le regretté Tootie Heath (avec qui il a enregistré tout un album). En octobre, Richard Sears bénéficie tous les jeudis d’une « carte blanche » au club 38 Riv qui permettra d’appréhender les facettes les plus jazz de son univers et, souhaitons-le, de faire mieux repérer sa présence en France : en quartet avec Christopher Thomas (Fellowship) et Robby Marshall le 3/10 ; en quartet avec le saxophoniste italien Francesco Geminiani le 10/10 ; en quintet avec le saxophoniste Bill McHenry et le trompettiste Raynald Colom le 17/10 ; en quartet avec le guitariste Sandro Zerafa le 24/10 ; en quartet avec la violoncelliste Adèle Viret et le saxophoniste Ludovic Ernault le 31/10. À découvrir.

Vincent Bessières