En CoOP avec Naïf Prod

Eux-mêmes inclassables dans leurs pratiques, Mathieu Desseigne, Sylvain Bouillet et Lucien Reynès surprennent à la Maison des Métallos.

Artisans du corps et du sensible, à mi-chemin entre la danse et le cirque, on verra cependant les trois artistes manier les technologies numériques. Une CoOP à la Maison des Métallos n’est-elle pas l’occasion d’expériences différentes ? Téléphones portables et écouteurs seront les instruments d’un Smart Faune atelier, qui donnera à chacun le pouvoir de créer ses gestes et de former une communauté éphémère prompte à appréhender l’espace public. La participation est également au cœur du spectacle Je suis fait du bruit des autres, qui réunira pour la première fois les amateurs de Vitry-sur-Seine et de Bobigny. Et, pour goûter au mieux leur démarche artistique, on prendra le temps de La Mécanique des Ombres et de La chair a ses raisons, deux œuvres qui placent le corps, l’individu et le groupe au cœur de l’énigme perceptive.

Nathalie Yokel