Avec Isabelle Carré, Yannick Choirat et Manon Clavel, Sylvain Maurice met en scène le thriller vertigineux construit par Martin Crimp.

Après avoir mis en scène en 2011 Dealing with Claire (Claire en affaires), pourquoi revenez-vous à l’auteur britannique ?

Sylvain Maurice : Martin Crimp est pour moi un dialoguiste hors pair, concret, précis, et pourtant elliptique, faisant place aux non-dits, aux fantômes du passé. À la fois thriller et « tragédie domestique », la pièce met en scène Corinne, qui élève ses enfants, et Richard, médecin, un couple qui migre de la ville pour la campagne. Un soir, Richard ramène à la maison Rebecca, une jeune femme qu’il a trouvée étendue au bord de la route, inconsciente. Cette situation initiale déclenche une foule de questions et laisse émerger certains troubles cachés. Pourquoi se sont-ils réfugiés à la campagne ? Serait-ce pour des raisons inavouables ? Quels sont les liens qui unissent ces trois personnages ?

« Le grand thème crimpien est, selon moi, la perversion, et cela s’applique aussi bien dans la sphère privée que publique. »

Quelles sont les thématiques explorées par la pièce ?

S. M . : La pièce aborde le sujet de l’emprise psychologique, qui conduit à une dépersonnalisation des êtres. Jamais traité de manière démonstrative, le grand thème crimpien est, selon moi, la perversion, et cela s’applique aussi bien dans la sphère privée que publique. Le couple ici représente une réalité mensongère, une forme de totalitarisme qui aboutit à annihiler le désir et même la personnalité. Seule l’épouse s’efforce d’échapper aux rapports de domination. Isabelle Carré l’interprète de manière extraordinaire, en parvenant à allier profondeur et légèreté, en abordant des choses très sombres avec une infinie délicatesse. Elle est accompagnée par Yannick Choirat et Manon Clavel. La Campagne est à mes yeux la meilleure pièce de Martin Crimp, et elle résonne aujourd’hui avec acuité.

Propos recueillis par Agnès Santi