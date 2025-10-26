Un duo symphonique, romantique et moderne, pour ce programme dirigé par Sir Simon Rattle.

Avec les musiciens munichois, dont il est devenu le directeur musical en 2023, Simon Rattle revisite les multiples répertoires qu’il a explorés avec les orchestres de Birmingham, Berlin et Londres. Si l’assemblage de la Deuxième Symphonie de Schumann et de L’Oiseau de feu de Stravinsky, que près de soixante-dix ans séparent, peut sembler surprenant au premier abord, ce sont aussi deux œuvres où l’orchestration est la clef des changements d’atmosphère. C’est évident pour le ballet de Stravinsky qui évoque les personnages et les décors de contes, mais la Symphonie en ut majeur de Schumann n’est pas en reste avec son ouverture en forme de choral, son scherzo aux allures de course fantastique ou son finale enflammé. Ce sont deux œuvres parfaites pour goûter l’approche, à la fois méticuleuse et généreuse, de Simon Rattle.

Jean-Guillaume Lebrun