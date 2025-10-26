Le pianiste et compositeur Max Richter propose une expérience musicale immersive nocturne dans l’auditorium et les espaces d’exposition de la Fondation Louis Vuitton.

Max Richter illustre la porosité entre l’écriture savante, la musique populaire et celle pour le cinéma, prolongeant un espace ouvert par exemple par Philip Glass. En 2023 et 2024, la Fondation Louis Vuitton l’avait invité une première fois, mettant sa musique résonante et hypnotique en regard des œuvres de Mark Rothko. En le réinvitant cette année, un pas de plus est fait dans l’intégration de la musique et des arts plastiques. En effet, la visite de la rétrospective consacrée à Gerhard Richter – peintre, dessinateur, sculpteur inspiré par John Cage et inspirateur de Steve Reich – se fera au son de la musique de Max Richter (de 23h à 1h). Ce ne sera que le début de l’interprétation, diffusée en direct depuis l’auditorium, de Sleep, huit heures de musique enveloppante pour piano, cordes et voix.

Jean-Guillaume Lebrun