Centenaire Luciano Berio
Publié le 26 octobre 2025 - N° 337
Des œuvres emblématiques du compositeur italien Luciano Berio (1925-2003) illuminent l’automne parisien.
La musique de Berio a quelque chose de jubilatoire. Elle foisonne, nourrie de sources multiples que le compositeur entrecroise volontiers. Illustration parfaite avec la Sinfonia (1968), dirigée le 28 novembre par Pascal Rophé, pour six voix amplifiées et orchestre, dont le mouvement central est un kaléidoscope musical posé sur un mouvement symphonique de Mahler. Amoureux des mots, Berio a beaucoup travaillé avec le poète Edoardo Sanguinetti, avec qui il célébrait Dante dans l’inclassable Laborintus II (1965), dirigé le 29 par Marzena Diakun dans l’habile mise en scène de David Lescot. Amoureux des sons, il a livré avec la série des Sequenze une véritable encyclopédie vivante des possibilités instrumentales, chacune des quatorze pièces étant dédiée à un instrument soliste. L’Orchestre philharmonique Radio France a la bonne idée de les programmer en prélude à ses concerts tout au long de l’automne ; l’Ensemble Intercontemporain choisissant quant à lui d’en présenter quelques-unes dans une mise en espace de Calixto Bieito (le 22).
Jean-Guillaume Lebrun
du jeudi 6 novembre 2025 au jeudi 18 décembre 2025
Maison de la Radio et de la Musique
116 avenue du Président Kennedy, 75016 Paris
Les 6, 18, 21, 28 novembre, 5 et 18 décembre à 19h, Tél. : 01 56 401 15 16. Cité de la musique, 221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris. Samedi 22 novembre à 17h30. Tél. : 01 44 84 44 84.