Centenaire Luciano Berio

Des œuvres emblématiques du compositeur italien Luciano Berio (1925-2003) illuminent l’automne parisien.

La musique de Berio a quelque chose de jubilatoire. Elle foisonne, nourrie de sources multiples que le compositeur entrecroise volontiers. Illustration parfaite avec la Sinfonia (1968), dirigée le 28 novembre par Pascal Rophé, pour six voix amplifiées et orchestre, dont le mouvement central est un kaléidoscope musical posé sur un mouvement symphonique de Mahler. Amoureux des mots, Berio a beaucoup travaillé avec le poète Edoardo Sanguinetti, avec qui il célébrait Dante dans l’inclassable Laborintus II (1965), dirigé le 29 par Marzena Diakun dans l’habile mise en scène de David Lescot. Amoureux des sons, il a livré avec la série des Sequenze une véritable encyclopédie vivante des possibilités instrumentales, chacune des quatorze pièces étant dédiée à un instrument soliste. L’Orchestre philharmonique Radio France a la bonne idée de les programmer en prélude à ses concerts tout au long de l’automne ; l’Ensemble Intercontemporain choisissant quant à lui d’en présenter quelques-unes dans une mise en espace de Calixto Bieito (le 22).

Jean-Guillaume Lebrun