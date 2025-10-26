La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°336
octobre 2025
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Classique / Opéra - Agenda

Jean Rondeau donne l’intégrale de l’œuvre pour clavecin de Couperin

Jean Rondeau donne l’intégrale de l’œuvre pour clavecin de Couperin - Critique sortie Classique / Opéra Paris Cité de la Musique
©Le claveciniste Jean Rondeau. © Clément Vayssières
Le claveciniste Jean Rondeau. © Clément Vayssières

Cité de la musique / clavecin

Publié le 26 octobre 2025 - N° 337

En quatre concerts sur les instruments du Musée de la Musique, Jean Rondeau donne l’intégrale de l’œuvre pour clavecin de Couperin.

Les pièces de clavecin de François Couperin, publiées en quatre livres entre 1713 et 1730, constituent un monument et permettent de suivre l’évolution de l’art du compositeur comme son observation et son affranchissement, par l’invention, des goûts de l’époque. Plutôt que d’aborder les vingt-sept « ordres » (recueil de pièces par tonalité, aux dimensions variables) dans… l’ordre chronologique, Jean Rondeau a choisi de tracer son propre chemin, en fonction des clavecins qu’il emprunte au Musée de la Musique. Pour explorer plus loin encore la musique de Couperin, il retrouve le 24 novembre ses amis du Ricercar Consort dans les pièces pour ensemble et propose une découverte de son instrument lors d’un concert ouvert à tous (à partir de 6 ans) le 23 à 14h30.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Jean Rondeau
du samedi 22 novembre 2025 au lundi 24 novembre 2025
Cité de la Musique
221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Samedi 22 novembre à 17h et 21h, dimanche 23 novembre à 8h, 14h30 et 18h, lundi 24 novembre à 20h.

Tél. : 01 44 84 44 84.

Tous les articles Classique / Opéra

A lire aussi sur La Terrasse

« Désobéissance », le premier disque consacré à Aurèle Stroë donne lieu à un concert avec Noëmi Schindler comme interprète et Léo Margue qui dirige l’ensemble 2e2m - Critique sortie Classique / Opéra Paris Salle Cortot
Classique / Opéra - Agenda

« Désobéissance », le premier disque consacré à Aurèle Stroë donne lieu à un concert avec Noëmi Schindler comme interprète et Léo Margue qui dirige l’ensemble 2e2m

Noëmi Schindler interprète Capricci et ragas, [...]

 « Désobéissance », le premier disque consacré à Aurèle Stroë donne lieu à un concert avec Noëmi Schindler comme interprète et Léo Margue qui dirige l’ensemble 2e2m - Critique sortie Classique / Opéra Paris Salle Cortot
x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la musique classique

S'inscrire à la newsletter
91000abonnés
0abonnés
42800abonnés
5108abonnés
article suivant

Le pianiste et compositeur Max Richter propose une expérience musicale ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Classique / l'Opéra

S'inscrire