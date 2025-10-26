En quatre concerts sur les instruments du Musée de la Musique, Jean Rondeau donne l’intégrale de l’œuvre pour clavecin de Couperin.

Les pièces de clavecin de François Couperin, publiées en quatre livres entre 1713 et 1730, constituent un monument et permettent de suivre l’évolution de l’art du compositeur comme son observation et son affranchissement, par l’invention, des goûts de l’époque. Plutôt que d’aborder les vingt-sept « ordres » (recueil de pièces par tonalité, aux dimensions variables) dans… l’ordre chronologique, Jean Rondeau a choisi de tracer son propre chemin, en fonction des clavecins qu’il emprunte au Musée de la Musique. Pour explorer plus loin encore la musique de Couperin, il retrouve le 24 novembre ses amis du Ricercar Consort dans les pièces pour ensemble et propose une découverte de son instrument lors d’un concert ouvert à tous (à partir de 6 ans) le 23 à 14h30.

Jean-Guillaume Lebrun