Jean Rondeau donne l’intégrale de l’œuvre pour clavecin de Couperin
Cité de la musique / clavecinPublié le 26 octobre 2025 - N° 337
En quatre concerts sur les instruments du Musée de la Musique, Jean Rondeau donne l’intégrale de l’œuvre pour clavecin de Couperin.
Les pièces de clavecin de François Couperin, publiées en quatre livres entre 1713 et 1730, constituent un monument et permettent de suivre l’évolution de l’art du compositeur comme son observation et son affranchissement, par l’invention, des goûts de l’époque. Plutôt que d’aborder les vingt-sept « ordres » (recueil de pièces par tonalité, aux dimensions variables) dans… l’ordre chronologique, Jean Rondeau a choisi de tracer son propre chemin, en fonction des clavecins qu’il emprunte au Musée de la Musique. Pour explorer plus loin encore la musique de Couperin, il retrouve le 24 novembre ses amis du Ricercar Consort dans les pièces pour ensemble et propose une découverte de son instrument lors d’un concert ouvert à tous (à partir de 6 ans) le 23 à 14h30.
Jean-Guillaume Lebrun
A propos de l'événementJean Rondeau
du samedi 22 novembre 2025 au lundi 24 novembre 2025
Cité de la Musique
221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris
Samedi 22 novembre à 17h et 21h, dimanche 23 novembre à 8h, 14h30 et 18h, lundi 24 novembre à 20h.
Tél. : 01 44 84 44 84.