Masques et tréteaux, comédiens protéiformes, passion fougueuse, ode à la joie et au théâtre : Simon Falguières et les artistes réunis par la compagnie Le K sont en janvier aux Plateaux Sauvages.

Créé dans un moulin normand, à la fois refuge et creuset bouillonnant pour les membres du K, le spectacle conçu et mis en scène par Simon Falguières fait une étape dans le 20ème arrondissement, en salle, puisque l’hiver est rude aux saltimbanques, avant de reprendre la route et son itinérance normande, « dans des abris et non pas des édifices, comme disait Antoine Vitez ». Rendant hommage à Molière tout en parlant de son temps, Simon Falguières l’invite sur scène avec « Madeleine Béjart et toute la troupe, des marquis, des marquises, des jansénistes, des faux dévots et des courtisans, mais aussi le Cardinal Richelieu, Louis XIV, Mazarin, Fouquet, Corneille, Lully, Madame de Sévigné, Boileau, Bossuet et tant d’autres ».

Oyez, oyez !

Les rôles sont dégenrés : Antonin Chalon, Louis de Villers, Anne Duverneuil, Charly Fournier, Victoire Goupil et Manon Rey parlent de Molière pour mieux parler d’eux-mêmes, des tourments de notre époque et des affres de ceux qui en font théâtre. « Tout bouge et rien ne bouge, tout change et rien ne change. L’injustice reste l’injustice. Le monde oppose encore le puissant au faible. Les charlatans et les faiseurs courent encore dans nos rues. Les docteurs de mode enseignent encore ce que l’on doit aimer. La force et l’ordre plaisent toujours au plus grand nombre. Et les dogmes demeurent encore et toujours le nid sombre des terreurs. » dit le prologue de la pièce. Sous la fable politique et historique, perce la farce existentielle, entre misanthropie et humour, pour célébrer la glorieuse et pathétique utopie d’un soleil théâtral narguant les trous noirs de la mélancolie et du renoncement.

Catherine Robert