La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°338
décembre 2025
Théâtre - Agenda

« Bestioles », première mise en scène de Sephora Pondi au Studio de la Comédie-Française

©Bestioles, première mise en scène de Sephora Pondi, au Studio de la Comédie-Française CR : Jean-Louis Fernandez, coll. Comédie-Française
Bestioles, première mise en scène de Sephora Pondi, au Studio de la Comédie-Française CR : Jean-Louis Fernandez, coll. Comédie-Française

Studio de la Comédie-Française / D’après le texte de Lachlan Philpott / Mise en scène de Sephora Pondi

Publié le 17 décembre 2025 - N° 339

Dans Bestioles, des adolescentes d’aujourd’hui passent du virtuel au réel sur les routes d’Australie. Métamorphoses d’enfants en femmes au prix de la déroute…

Truck stop de l’auteur australien Lachlan Philpott, L’aire poids lourds en français, c’est l’histoire de deux adolescentes qui sur un air de défi prennent la route en auto-stop. Deux jeunes filles d’aujourd’hui, collégiennes issues de milieux défavorisés, abreuvées de virtuel qui sexualise toujours plus les femmes, de rêves numériques et d’une légèreté qui n’est pas celle des chauffeurs poids-lourds… Sephora Pondi signe à partir d’une version écourtée de ce texte sa première mise en scène avec 4 interprètes au plateau. Un spectacle qui juxtapose les strates d’un récit multiforme au rythme accéléré des échanges d’aujourd’hui, avec pour toile de fond des paysages de métamorphoses animales…

Eric Demey

A propos de l'événement

Bestioles
du jeudi 22 janvier 2026 au dimanche 1 mars 2026
Studio de la comédie française
Studio de la Comédie-Française, 99 rue de Rivoli, Place de la pyramide inversée, 75001 Paris.

à 18h30. Relâche lundi et mardi. Tel : 01 44 58 98 54.

