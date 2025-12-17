Dans Bestioles, des adolescentes d’aujourd’hui passent du virtuel au réel sur les routes d’Australie. Métamorphoses d’enfants en femmes au prix de la déroute…

Truck stop de l’auteur australien Lachlan Philpott, L’aire poids lourds en français, c’est l’histoire de deux adolescentes qui sur un air de défi prennent la route en auto-stop. Deux jeunes filles d’aujourd’hui, collégiennes issues de milieux défavorisés, abreuvées de virtuel qui sexualise toujours plus les femmes, de rêves numériques et d’une légèreté qui n’est pas celle des chauffeurs poids-lourds… Sephora Pondi signe à partir d’une version écourtée de ce texte sa première mise en scène avec 4 interprètes au plateau. Un spectacle qui juxtapose les strates d’un récit multiforme au rythme accéléré des échanges d’aujourd’hui, avec pour toile de fond des paysages de métamorphoses animales…

Eric Demey