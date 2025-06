En collaboration avec Anna-Maria Besnier Bayon, la chorégraphe Silvia Pezzarossi signe un corps à corps en transformation.

Installée à Bruxelles, la chorégraphe est l’autrice, depuis 2013, de quatre pièces profondément attachées aux questions sociétales et aux comportements humains. Habemus Naufragium, la plus récente, met en scène deux êtres qui semblent se débattre pour leur survie, inextricablement reliés entre eux. Dans une danse physique et sans concession, mais non dénuée d’un humour provocateur, leur relation se teinte de situations et d’images qui conduiront le duo à muter. Voici qu’advient un corps commun en constante transformation, tourné vers une entraide mutuelle et une résilience certaine face aux événements. Un être hybride peut naître, baigné de mystère, qui immerge les spectateurs dans une atmosphère insolite, entre monde naturel et monde technologique.

Nathalie Yokel