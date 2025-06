Le directeur du festival Tiago Rodrigues a souhaité que chacune de ses programmations mette une langue à l’honneur. Après l’anglais et l’espagnol, place à l’arabe. Nour se présente comme une célébration poétique de cette langue.

De la poésie ante-islamique au raï, des maqâm originels au rap, de la musique soufie à l’arabo-andalou, la soirée fait entendre aussi bien des textes du VIème siècle que des chansons populaires d’hier et d’aujourd’hui. Cette nuit nommée Nour, « lumière » en arabe, propose une série de concerts, lectures, projections, avec notamment les chanteuses Nawel Ben Kraïem et Emel Mathlouthi, le rappeur Walid Ben Selim, les chanteurs Rodolphe Burger et Abo Gabi, la flûtiste Naïssam Jalal, l’ex-ministre de la Culture Rima Abdul-Malak…

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens