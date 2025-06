Avec Cowboy ou indien ?, Sébastian Lazennec et Antoine Meunier proposent une « fresque théâtrale, drolatique et cruelle au sujet de la fratrie ».

La famille, pour Sébastian Lazennec et le Groupe Déjà qu’il a fondé en 2013 et qu’il dirige, est depuis quelques temps l’alpha et l’oméga du théâtre. C’est de nouveau cette structure sociale qu’il prend pour objet d’étude avec son collaborateur Antoine Meunier dans le spectacle Cowboy ou indien ? dont ils co-signent l’écriture et dont la mise en scène est collective. Ils abordent leur thème de prédilection sous l’angle de la fratrie, incarnant deux frères fictifs qui portent à l’âge adulte les cicatrices d’une enfance aux promesses non tenues. Sous la forme d’une fresque théâtrale, les deux complices convoquent toutes les choses contradictoires qui se jouent souvent entre frères et sœurs : « l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le grinçant, la tendresse et la cruauté ». En mettant en parallèle la vie d’adulte et les jeux de rôles de l’enfance, le Groupe Déjà interroge la persistance du lien fraternel à travers le temps et ses transformations. Le duo détourne pour cela volontiers les codes du théâtre, auquel se mêlent passages chorégraphiques et manipulation d’objets.

Anaïs Heluin