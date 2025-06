Nolwenn Le Doth s’entoure d’un chœur de femmes puissantes pour une autofiction en forme de quête libératoire : combat théâtral contre l’inceste qui broie et le système patriarcal qui inféode.

Le spectacle de Nolwenn Le Doth est né d’une urgence : « il faut mettre en lumière, à la vue de toutes et tous, ces drames profondément enfouis. Instantanément, je me sens comme une responsabilité étrange : mon histoire devient la clé d’une grande porte que je peux ouvrir si je me mets à parler. » Pour dépasser le « génocide identitaire » de l’inceste et sortir de la « mécanique sociétale tragique » du patriarcat, elle choisit de pourfendre les monstres, en « chevaleresse » semblable aux héros arthuriens. Comme une guilde autour de l’héroïne, un chœur de femmes l’aide à libérer la parole et à éclairer la nuit du tabou. Un spectacle fort et habité, que soutient, le 14 juillet, la tenue d’une journée événement (Les Puissantes), sur le thème de l’inceste et des violences faites aux femmes (table ronde, rencontres, projection de Riposte féministe de Marie Perennès et Simon Depardon et bal des Puissantes en soirée).

Catherine Robert