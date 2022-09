Sarrazine, une vie hors normes raccontée par Julie Rossello Rochet dans la mise en scène de Lucie Rébéré

Dans un spectacle soutenu par la Comédie de Valence, Nelly Pulicani incarne et raconte la vie hors-normes d’Albertine Sarrazin.

Une vie entre prison, hold-up et prostitution, Albertine Sarrazin, morte à 29 ans, est aussi l’autrice d’une œuvre fulgurante dont on connaît surtout L’Astragale, qui raconte son histoire avec Julien, petit malfrat et grand amour. La comédienne Nelly Pulicani est depuis longtemps fascinée par cette « Jean Genet au féminin », comme elle l’appelle, confiée à sa naissance à l’assistance publique, s’échappant à 16 ans d’une maison de correction, vivant à la marge et intensément entre délits et prisons. Une vie paradoxalement follement libre, habitée par l’écriture d’une œuvre qui a fortement inspiré Patti Smith. A travers le texte de Julie Rossello Rochet, Sarrazine raconte cette trajectoire hors-normes, mais aussi la rencontre entre une aventurière des années 50 et une jeune femme d’aujourd’hui.

Eric Demey