Au Théâtre de la Tempête, Sébastien Bournac met en scène Sans Suite (un air de roman), première « œuvre de théâtre musical » écrite par l’auteur Baptiste Amann. Nourrie de compositions originales de Pascal Sangla, cette création hybride éclaire la crise existentielle d’un jeune homme terrassé par le choc d’une perte. Une comédie introspective en demi-teinte, entre drôlerie et bleus à l’âme.

Une comédie musicale ? Plutôt un « air de roman destiné au théâtre, d’où s’échappent parfois des chansons », comme le dit l’auteur Baptiste Amann. Ou, plus simplement, une « œuvre de théâtre musical », pour reprendre les mots de Sébastien Bournac, directeur du Centre dramatique national de Montluçon depuis janvier dernier. Au centre du projet imaginé par le metteur en scène pour l’institution bourbonnaise, l’ambition d’offrir en partage un théâtre populaire d’aujourd’hui conçu pour toutes et tous, avec une attention particulière portée aux publics familiaux. Proposition hybride qui révèle la générosité d’un théâtre visant à créer du commun, Sans Suite (un air de roman)* puise dans différents registres (monologues introspectifs, scènes chorales de comédie, chansons qui outrepassent l’idée de performance vocale…) pour mettre en lumière la crise existentielle qui touche Thomas. Ce jeune compositeur de musiques de film, au moment où sa carrière est en train de décoller, se laisse déborder par le vertige que crée en lui la mort de sa mère. Sa vie se fissure. Le moteur de son inspiration tombe en panne.

Une mise en scène pleine d’allant et de cœur

Thomas entretenait pourtant des relations difficiles avec la défunte. Cette dernière lui rend visite, ce qui n’arrange rien à son mal-être. Son entourage fait ce qu’il peut pour lui venir en aide, mais sa souffrance semble plus profonde et plus complexe que le seul deuil qui l’accable. Fruit d’une commande de Sébastien Bournac, le premier texte de théâtre musical écrit par Baptiste Amann avance sans horizon apparent, à la manière d’un kaléidoscope glissant de point de vue en point de vue. Les pleins succèdent aux creux, les moments de drôlerie aux moments de mélancolie, les éclatants solos de batterie (improvisés en direct par Sébastien Gisbert) aux apparitions fantasques du spectre de la mère (irrésistible Nathalie Kousnetzoff). La mise en scène pleine d’allant et de cœur de Sébastien Bournac nous gagne à la cause de cette rhapsodie à sept personnages. On s’attache à ces êtres parfois fébriles, parfois violents, toujours sensibles, faisant ce qu’ils peuvent pour échapper à la douleur vive du manque.

Manuel Piolat Soleymat

* Texte publié par esse que éditions.