À la lisière de l’irrationnel, Aurélia Lüscher joue avec les fantômes, autant pour s’en moquer que pour parler de notre rapport à ceux qui sont morts. Un spectacle drôle et touchant, sensible et barré à la fois.

L’une des plus fameuses séries de HBO, Six Feet under, ou encore les drôlissimes spectacles de Stéphanie Aflalo l’ont déjà prouvé : la mort peut être un très bon sujet de création. Aurélia Lüscher a un temps pensé à devenir thanatopractrice, à donner les premiers soins aux corps des défunts. Et la mort est entrée dans sa vie avec celle de sa grand-mère il y a une dizaine d’années. La jeune femme d’origine suisse, formée à la Comédie de Saint-Etienne et artiste associée au Théâtre de Châtillon, s’est depuis deux ans lancée dans un triptyque consacré à la grande faucheuse. Au grand passage en constitue le deuxième opus après Nos corps incorruptibles. Dans le premier, Aurélia Lüscher s’intéressait aux dépouilles. Maintenant, elle centre son propos sur les fantômes. On est un peu plus loin dans le deuil. Et c’est comme une manière de parler à la fois de l’absence et de la présence de ceux qui ont disparu. En premier lieu bien sûr, encore une fois, de sa grand-mère.

« La mort enlève tout sérieux à la vie »

« La mort enlève tout sérieux à la vie » écrivait Paul Valéry, et Aurélia Lüscher a bien retenu la leçon. Elle démarre ainsi son spectacle par la mise en scène de tous les effets spéciaux relevant de la représentation des fantômes et de l’évocation de leur présence. Draps qui flottent, parquet qui grince, courants d’air et portes qui claquent, effet neige sur le poste de télé en mode Poltergeist, musique angoissante à coup d’ondes sinusoïdales jouées au Theremin et autres châteaux hantés en projections lumineuses rouge sang sur le sol, tout y passe qui pourrait laisser croire qu’Aurélia Lüscher ne prend pas le sujet au sérieux. Mais c’est justement là toute la réussite de son spectacle : marier la dérision et l’émotion, être capable de jouer la fille dont le corps serait possédé par un fantôme tout en laissant affleurer la relation qu’elle trame en pensées avec son aïeule depuis sa mort et la douleur de son absence. Convoquant entre autres son père, les objets vieillots de sa grand-mère, une photo parlante de Grace Kelly et un final en mode Stéphanie de Monaco, Aurélia Lüscher tente tout du long de faire venir parmi nous le fantôme de la disparue. Mais, écorchant au passage la violence sociale, les arnaques spiritualistes et autre marchandisation sur la détresse humaine, l’artiste, quasi seule en scène, se pose la question de savoir si sa grand-mère aurait vraiment envie, en 2026, de revenir sur Terre. Pour y voir son spectacle, certainement. Objet décalé et plein d’audace, il est à la fois politique et intime, et d’une fantaisie à réveiller les morts.

Eric Demey