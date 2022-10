SAMĀ’ la lumière exilée, passerelle entre l’Orient et l’Occident

Artiste associé au GRRRANIT depuis 2020, Pierre Thilloy présente SAMĀ’ la lumière exilée. Mêlant traditions occidentale et orientale, cette quatrième création du compositeur français soutenue par la scène nationale de Belfort est mise en scène par Frédéric Fisbach.

À partir des Vers d’Exil, écrits par Claudel en Chine entre 1895 et 1899, au début de sa carrière diplomatique à Shanghaï, et des Mathnawî de Djalâl ad-Dîn Rûmi, poète soufi persan du treizième siècle, autour du thème de l’éloignement, Pierre Thilloy a composé un « théâtre lyrique électro orient-occident avec derviche tourneure et orchestre ». Croisant des traditions qui n’ont pas l’habitude de dialoguer ensemble, la création transdisciplinaire SAMĀ’ la lumière exilée développe un voyage mystique à partir de l’obscurité. À la fois musique, théâtre et danse, ce parcours initiatique se veut comme un dépassement des clivages à l’intérieur desquels se referme notre époque, «une transe vers la lumière secrètement invoquée par la force et la sensibilité de la musique, une transe libératrice d’un carcan, devenant l’unique issue unissant l’Orient et l’Occident.»

Une création sans frontières

Pour la création à Belfort, les quarante-huit musiciens symphoniques sont ceux de l’Orchestre Dijon-Bourgogne, placés sous la direction du jeune chef Joseph Bastian. Sur le plateau de la mise en scène imaginée par Frédéric Fisbach, qui récitera également les poèmes, résonnera une même hybridation, avec le violon classique de Quentin Vogel, les claviers et machines d’Oscar Nguyen pour la partie électro, et les fragrances orientales de Habib Mefthah, chanteur et percussionniste iranien qui s’accompagne au ney, une flûte persane, dont la voix rencontrera celle du contre-ténor Rémy Brès-Feuillet, l’un des tout nouveaux talents du Baroque dans une tessiture associée par Bach à celle de l’âme et du Saint-Esprit. Mais c’est peut-être en invitant la derviche tourneure Rana Gorgani, l’une des très rares femmes représentant une tradition initiée par le fils de Djalâl ad-Dîn Rûmi qui fait de la musique et de la danse une voie d’élévation mystique, que SAMĀ’ la lumière exilée transgresse le mieux les préjugés. Une création qui s’annonce résolument hors frontières.

Gilles Charlassier