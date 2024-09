Coup de cœur pour le Crafting Quintet

Ce jeune groupe issu du terreau des clubs parisiens séduit par la qualité de ses compositions et la fraîcheur de son inspiration.

Leur album « Imaginary View » a été l’une des découvertes enthousiasmantes de l’année 2024. Issu de la scène des clubs parisiens, Crafting Quintet réunit cinq musiciens dont les noms avaient échappé à nos radars jusqu’ici, à l’exception de la pianiste Clélya Abraham, repérée au sein du groupe Abraham Reunion qu’elle forme avec ses frère et sœur. Comme son nom l’annonce en anglais, ce groupe aime soigner la musique dans ses détails, offrant un panel de compositions sensibles, qui tissent des unissons délicats, jouent des textures du sax soprano et de la guitare, et constitue un univers inspiré qui enchante l’oreille. Assurément l’un des groupes à suivre actuellement, dans un club qui, depuis plusieurs mois, s’affirme comme un lieu d’émergence essentiel pour le jazz à Paris.

Vincent Bessières