Joao Bosco & Jaques Morelenbaum

Ce sont là deux habitués du club de la rue des petites écuries qui y repassent l’espace d’un concert tout indiqué aux afficionados du Brésil.

Mon premier, Joao Bosco, est à 78 ans l’une des légendes de la samba du genre décalée, ou du moins pas tout à fait dans la ligne la plus orthodoxe. Grandi aux sons notamment du rock bourgeonnant et de la bossa nova éclatante, ce chanteur et guitariste est depuis belle lurette devenu un des maîtres de la Musique Populaire Brésilienne, qu’il accorde à un bon sens de l’improvisation. À la clef, ses mots s’encrent dans une réalité sociale et politique, qu’il transcende avec bonheur. Quant au second, Jaques Morelenbaum, violoncelliste majeur et arrangeur majuscule, il a développé une vision originale de la samba, l’alimentant d’une curiosité qui l’a fait œuvrer au-delà du seul répertoire brésilien. Somme toute, mon tout a de quoi instruire un dialogue en toute intimité mais forcément ouvert à bien des styles.

Jacques Denis