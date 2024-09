Youn Sun Nah Trio

Sertie de deux pianos, la belle voix de Youn Sun Nah devrait étinceler de tous ses éclats.

Il aura fallu une crise sanitaire pour que Youn Sun Nah se révèle enfin telle qu’on la pressent depuis des années. La native de Séoul a ainsi publié un premier recueil sans aucune reprise, onze titres de sa plume alors qu’elle était confinée dans sa maison coréenne, puis en janvier 2024 un album tout bonnement intitulé Elles. La chanteuse y rend hommage à d’illustres aînées qui l’ont inspirée, à l’instar d’Édith Piaf et de Björk, sans oublier Nina Simone. C’est justement principalement le répertoire de ces deux albums que la « raconteuse » d’histoires parcourt à la Philharmonie, avec à ses côtés deux as des claviers : Éric Legnini et sa touche soul jazz, Tony Paeleman au toucher plus allusif.

Jacques Denis