Le claveciniste américain Kenneth Weiss joue L’Art de la Fugue de Bach.

Recueil de fugues et de canons dont l’écriture commence autour de 1740 et que Bach a laissé inachevé à sa mort, L’Art de la Fugue constitue l’un des sommets du contrepoint qui a fasciné la postérité. Si la partition n’indique pas d’instrumentation spécifique – au point d’avoir été vue par certains comme un exercice d’abord intellectuel – et a été, a contrario, également jouée à l’orchestre, on considère aujourd’hui qu’elle était destinée au clavier. Kenneth Weiss, l’une des références actuelles dans l’interprétation des œuvres du Cantor de Leipzig, restituera, grâce à la clarté de l’articulation du clavecin, la spiritualité irradiante de cette somme musicale qui explore les ressources de la polyphonie et constitue l’un des plus grands accomplissements de la tradition occidentale.

Gilles Charlassier