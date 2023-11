Anne Queffélec joue les trois dernières sonates de Beethoven

La pianiste joue les trois dernières sonates de Beethoven, dont elle vient de réaliser un enregistrement très personnel, magnifiquement abouti, sur le label Mirare.

À sa façon d’aborder cette trilogie, où le langage beethovénien prend des formes inouïes, on sent qu’Anne Queffélec vit depuis longtemps avec ces œuvres. Constamment chantant et toujours parfaitement clair, son Beethoven sonne avec évidence sans pourtant chercher à asséner une lecture définitive. C’est au contraire le mystère qui demeure, exalté ici au plus haut point par l’extrême précision du geste de la pianiste, sculptant les éclats et les silences. L’adagio de l’opus 110 ou l’arietta de l’opus 111 deviennent alors les figures d’une musique qui questionne autant qu’elle émerveille. Ce concert s’annonce comme une célébration du mystère de l’instant.

Jean-Guillaume Lebrun