Première édition du Festival L’Envol musical au Théâtre de Poissy

Le Théâtre de Poissy programme un nouveau festival de piano qui met en avant la nouvelle génération, sans oublier l’un des grands talents d’aujourd’hui, David Fray, avec les deux compositeurs de son premier disque, Schubert et Liszt.

Révélé au public avec un disque Rameau et Couperin en 2018, avant un deuxième enregistrement consacré à Ravel en 2021, Clément Lefebvre constitue un porte-drapeau idéal pour ouvrir la première édition de L’Envol musical, festival qui met en valeur les nouveaux talents du piano. Il joue deux initiateurs de la modernité, au début du XXe siècle, Debussy et Janacek, et révèle les affinités entre Chopin et le jeune Scriabine, dont les premières œuvres portent l’empreinte jusque dans les références des titres aux danses romantiques. Le lendemain, il réunit trois solistes prometteurs d’une vingtaine d’années : Ionah Maiastsky, candidat au concours Clara Haskil en 2021 ; Arthur Hinnewinkel, artiste résident junior depuis 2021 à la Fondation Singer-Polignac qui se distingue par un large répertoire, au-delà des limites du concert classique ; et Darren Sheng, lauréat de l’Ecole Cortot.

La musique comme partage

Mais la programmation s’attache aussi à relier les générations, en invitant David Fray, l’une des figures du piano français aujourd’hui : il revient à deux compositeurs d’élection, Schubert et Liszt, qu’il avait gravés dans son premier disque en 2006. Le partage est encore à l’honneur pour la clôture avec la musique de chambre : deux Trios de Brahms et Schumann autour de Jean-Baptiste Doulcet, qui propose dans l’après-midi du dimanche deux séances d’improvisation, et le Douzième Concerto de Mozart avec François Chaplin, qui anime une master-class dans la matinée.

Gilles Charlassier