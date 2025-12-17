La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°338
décembre 2025
Elya Birman et Clémentine Niewdanski livrent une adaptation poignante des « Travailleurs de la mer » de Victor Hugo

©Elya Birman en Gilliatt. Crédit : Filip Flatau
Elya Birman en Gilliatt. Crédit : Filip Flatau

Théâtre de Poche / d’après Victor Hugo / adaptation d’Elya Birman et Clémentine Niewdanski / mise en scène de Clémentine Niewdanski

Publié le 17 décembre 2025 - N° 339

Elya Birman et Clémentine Niewdanski adaptent le roman de Victor Hugo. La seconde met en scène le premier dans le rôle de Gilliatt, pour un monologue poignant et haletant.

En traçant un jour le nom de Gilliatt dans la neige, la jeune et jolie Déruchette a, à tout jamais, inscrit le sien dans le cœur de l’austère et solitaire marin, qui poussera jusqu’au sacrifice la dévotion secrète et intense enflammant son âme de titan. Accroché entre ciel et terre sur les rochers des Douvres, il y affronte les éléments, la pieuvre meurtrière, la faim, la soif et lui-même pour y récupérer la machine à vapeur de la Durande, le steamer échoué de Mess Lethierry, qui a promis la main de sa nièce à qui lui rapportera son bien. Elya Birman fait entrer cette œuvre gigantesque dans les limites de son jeu solitaire, et le plateau étroit accueille l’immensité de ce roman, qui emprunte à la mer ses dimensions et sa puissance. Une plongée vertigineuse au cœur de la nature humaine et des mystères du monde.

Catherine Robert

A propos de l'événement

Les Travailleurs de la mer
du jeudi 15 janvier 2026 au dimanche 29 mars 2026
Theatre de Poche
75, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris

Du mardi au samedi à 19h ; le dimanche à 15h. Relâche le 7 février.

Tél. : 01 45 44 50 21.

