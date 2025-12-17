Elya Birman et Clémentine Niewdanski adaptent le roman de Victor Hugo. La seconde met en scène le premier dans le rôle de Gilliatt, pour un monologue poignant et haletant.

En traçant un jour le nom de Gilliatt dans la neige, la jeune et jolie Déruchette a, à tout jamais, inscrit le sien dans le cœur de l’austère et solitaire marin, qui poussera jusqu’au sacrifice la dévotion secrète et intense enflammant son âme de titan. Accroché entre ciel et terre sur les rochers des Douvres, il y affronte les éléments, la pieuvre meurtrière, la faim, la soif et lui-même pour y récupérer la machine à vapeur de la Durande, le steamer échoué de Mess Lethierry, qui a promis la main de sa nièce à qui lui rapportera son bien. Elya Birman fait entrer cette œuvre gigantesque dans les limites de son jeu solitaire, et le plateau étroit accueille l’immensité de ce roman, qui emprunte à la mer ses dimensions et sa puissance. Une plongée vertigineuse au cœur de la nature humaine et des mystères du monde.

Catherine Robert