« I will survive », nouvelle création des Chiens de Navarre

Dernière création des turbulents Chiens de Navarre, I will survive s’attaque à la justice et aux questions de violence sexuelle.

Fidèles à leur processus de création d’écriture au plateau, à partir d’improvisations, les Chiens déploieront leur humour corrosif autour d’histoires inspirées du réel : une femme tue son mari qui l’a longtemps violentée, un humoriste est traduit en justice pour une blague sur les violences faites aux femmes lors de l’une de ses chroniques quotidiennes à la radio. « Deux affaires qui se croisent indirectement. Deux affaires qui enflamment tout un pays. Ce qui est légal est-il toujours juste ? Les procès finissent toujours par celui de la justice. » déclare la troupe, qui aux prises avec la matière du présent cultive une jubilation de l’écriture, au fil d’un processus créatif sans cesse en mouvement. Une promesse d’éclats de rire grinçant, aux frontières du politiquement correct, comme les Chiens en ont depuis longtemps l’habitude.

Eric Demey