Écrite par Eugène Ionesco en 1950, La Leçon ouvre sur un cours tragi-comique lors duquel le langage devient un instrument de domination. Aux côtés d’Inès Valarcher et de Christine Pignet, Robin Renucci interprète et met en scène ce classique du XXème siècle.

Une jeune fille entre chez un professeur d’âge mûr qu’elle ne connaît pas. Lorsqu’on sait que le cours auquel elle va assister est le cadre d’une pièce d’Eugène Ionesco, on se doute qu’il va donner lieu à des évènements inattendus. « Revenir à La Leçon de Ionesco en ces temps incertains s’impose, déclare Robin Renucci qui crée ce texte à Marseille, au Théâtre de La Criée. Je souhaite faire entendre la pièce comme une allégorie des violences faites aux femmes, mais aussi comme un miroir de nos fragilités politiques actuelles : la montée des autoritarismes, les crispations identitaires, la perte de confiance dans la parole éducative. » Une façon de dépasser la seule dimension de farce absurde pour tracer le récit « d’une domination masculine rationnelle, répétitive, un système qui se reproduit sans fin ».

Manuel Piolat Soleymat