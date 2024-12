La jeune flûtiste (à bec) Lucie Horsch joue un panorama étincelant de répertoires du XXe siècle, s’appuyant sur des musiques populaires.

La Cité de la musique invite cette semaine à une célébration du trio, en ses combinaisons plus ou moins inattendues (à cordes, avec piano, à anches, à trois pianos). C’est ainsi en compagnie du guitariste Raphaël Feuillâtre et du bandonéoniste William Sabatier que Lucie Horsch décline un répertoire proche de celui de son disque « Origins » paru chez Decca, soit une façon de tresser écriture savante et arrière-fond populaire. Emblématiques, ses interprétations des tangos d’Astor Piazzolla mais aussi des pages de Bartók dont elle signe, au besoin, elle-même les arrangements. Ils voisinent ici avec Monteverdi, Stravinky, Falla ou Fauré, ainsi qu’avec des airs traditionnels venus d’Europe ou d’Amérique.

Jean-Guillaume Lebrun