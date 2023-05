Résultat d’un processus de création inédit qui laisse une large place à l’inventivité des danseurs et danseuses, la nouvelle création d’Ohad Naharin, MOMO, voit cohabiter deux mondes sur une même scène et fascine.

Il y a d’abord quatre hommes, torses nus et pantalons de treillis, qui avancent lentement, regards au sol, main sur le bas du dos, présences vibrantes. Leurs mouvements fluides et athlétiques déployés dans un unisson parfait et en pleine harmonie avec la musique, leur force tellurique mais maîtrisée, évoquent quelque exercice de moine Shaolin. Impression renforcée plus tard lorsqu’ils auront pris place assis, tels des bouddhas, sur le mur d’escalade qui s’élève en fond de scène. Ils sont bientôt rejoints par sept autres danseurs et danseuses, qui déboulent un à un et offrent à nos yeux un violent contraste. L’un vêtu d’un justaucorps rose semble lutter contre ses membres qui se tordent, ses pieds qui vrillent en dedans, les spasmes qui le secouent. L’autre enserrée dans un élégant corset a beau multiplier de gracieuses promenades sur demi-pointe, son classique est vrillé, déséquilibré. Ces sept-là évoluent tels des électrons libres, personnalités marquées, étranges et dysfonctionnelles. Pendant une heure durant, la cohabitation de ces deux mondes sur le plateau va nous captiver.

Ordre et désordres

Cette nouvelle pièce d’Ohad Naharin, MOMO, est le résultat d’un processus de création inédit. L’inventeur de la Gaga Dance a en effet écrit deux chorégraphies qui se sont ensuite rejointes pour cohabiter sur scène. Alors qu’il répétait avec les quatre hommes, symboles d’une masculinité brute, il laissait libre cours à la fantaisie des sept autres danseurs pour créer leurs personnages en quête d’identité. Le résultat, plus trouble qu’il n’y parait au premier abord (la force tranquille de nos quatre compères va être secouée de pulsions guerrières et sexuelles, nos sept trublions vont chercher le contact et trouver une forme d’harmonie), est véritablement fascinant. Les danseurs de la Batsheva, déjà réputés pour leur excellence, y sont d’une présence et d’une virtuosité qui subjuguent.

Delphine Baffour