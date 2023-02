Pour cette septième édition, le festival de danse dracénois voit grand avec des invités mondialement acclamés. Expositions, rencontres, mais surtout des spectacles très attendus sont au programme, dont une création de la Batsheva Dance Company.

C’est un événement. MOMO de la Batsheva Dance Company est créé par Ohad Naharin, avec dix-huit danseurs, au son de l’album légendaire Landfall de Laurie Anderson et du Kronos Quartet. Sur la scène du Théâtre de l’Esplanade le 30 mars, la compagnie sera précédée, entre autres, de Hasard de Pierre Rigal, de Dividus de Nacim Battou et de Je suis tigre de Florence Bernard. Le 1er avril, dernière journée, Fouad Boussouf complétera le programme avec Näss, et Rosalba Torres Guerrero & Koen Augustijnen reprendront Lamenta, créé à Avignon en 2021. En parallèle, le photographe Guy Delahaye proposera une rétrospective de portraits inédits de grands chorégraphes, et de nombreux bords de plateaux sont prévus. À ne pas manquer !

Louise Chevillard