Renaud Capuçon et l’Orchestre philharmonique de Munich

Sous la direction de Daniel Harding, l’orchestre bavarois interprète Bruckner et la création d’un concerto de Thierry Escaich.

Les routes de Renaud Capuçon et Daniel Harding se sont souvent croisées. Ces deux musiciens, toujours en quête de clarté sonore, partagent aussi un goût pour la création contemporaine. En tournée avec les Münchner Philharmoniker, ils se retrouvent autour du deuxième concerto pour violon, en création, de Thierry Escaich. Intitulé au-delà du rêve, celui-ci unit par un « discours organique » un motif mélodique du violon emmené par l’orchestre vers des « parenthèses hallucinées ». En seconde partie, Daniel Harding lance avec la Symphonie « romantique » une semaine très brucknérienne à la Philharmonie, avec les Huitième puis Sixième Symphonie dirigées par Herbert Blomstedt (24 et 25 avril) et Mirga Gražinytė-Tyla (le 26).

Jean-Guillaume Lebrun