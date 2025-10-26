Laurent Pelly et Marc Minkowski se retrouvent dans Offenbach avec une rareté, Robinson Crusoé.

Orphée aux Enfers était le premier Offenbach qui associait Marc Minkowski et Laurent Pelly, en 1997. Depuis, le duo complice s’est retrouvé sur des spectacles qui ont fait date, comme La Belle Hélène ou La Grande-duchesse de Géroldstein au Châtelet au début des années 2000, et plus récemment dans La Périchole au Théâtre des Champs-Élysées. L’avenue Montaigne les réunit une nouvelle fois avec cette fois une rareté, Robinson Crusoé, dont il n’existe qu’un seul enregistrement intégral, en langue anglaise. Cette adaptation, aussi libre que truculente, du roman de Defoe, est l’occasion pour le compositeur de révéler, au-delà de son talent de redoutable amuseur du Second Empire, son génie de symphoniste, avec une évocation orchestrale de la mer et des îles exotiques. Dans le rôle-titre, l’un des ténors légers les plus attachants de sa génération, Sahy Ratia, sera entouré de solistes incontournables de la scène française, tels Julie Fuchs et Adèle Charvet, ou encore des inénarrables Marc Mauillon et Laurent Naouri dans des emplois où la verve théâtrale n’est pas en reste.

Gilles Charlassier