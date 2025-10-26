La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°336
octobre 2025
Classique / Opéra - Agenda

Redécouverte de Robinson Crusoé d’Offenbach par Laurent Pelly et Marc Minkowski

Redécouverte de Robinson Crusoé d’Offenbach par Laurent Pelly et Marc Minkowski - Critique sortie Classique / Opéra Paris Théâtre des Champs-Élysées
©Légende : Le chef Marc Minkowski Crédit : Franck Ferville / Agence VU
Théâtre des Champs-Élysées / Opéra mis en scène

Publié le 26 octobre 2025 - N° 337

Laurent Pelly et Marc Minkowski se retrouvent dans Offenbach avec une rareté, Robinson Crusoé.

Orphée aux Enfers était le premier Offenbach qui associait Marc Minkowski et Laurent Pelly, en 1997. Depuis, le duo complice s’est retrouvé sur des spectacles qui ont fait date, comme La Belle Hélène ou La Grande-duchesse de Géroldstein au Châtelet au début des années 2000, et plus récemment dans La Périchole au Théâtre des Champs-Élysées. L’avenue Montaigne les réunit une nouvelle fois avec cette fois une rareté, Robinson Crusoé, dont il n’existe qu’un seul enregistrement intégral, en langue anglaise. Cette adaptation, aussi libre que truculente, du roman de Defoe, est l’occasion pour le compositeur de révéler, au-delà de son talent de redoutable amuseur du Second Empire, son génie de symphoniste, avec une évocation orchestrale de la mer et des îles exotiques. Dans le rôle-titre, l’un des ténors légers les plus attachants de sa génération, Sahy Ratia, sera entouré de solistes incontournables de la scène française, tels Julie Fuchs et Adèle Charvet, ou encore des inénarrables Marc Mauillon et Laurent Naouri dans des emplois où la verve théâtrale n’est pas en reste.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Robinson Crusoé d'Offenbach
du mercredi 3 décembre 2025 au dimanche 14 décembre 2025
Théâtre des Champs-Élysées
15 avenue Montaigne, 75008 Paris

Du 3 au 12 décembre à 19h30, et le 14 décembre à 17 heures.

Tél. : 01 49 52 50 50. Durée : 2h15 avec 1 entracte.

