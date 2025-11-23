Alice Sara Ott et Isabelle Huppert

Avec la pianiste Alice Sara Ott, Bryce Dessner crée une œuvre pour piano inspirée par les lettres du compositeur John Cage au chorégraphe Merce Cunningham, lues par Isabelle Huppert.

Figure de la scène rock « indé », Bryce Dessner est désormais un compositeur en vue : l’Ensemble Intercontemporain, le Kronos Quartet, de nombreux orchestres lui passent commande. Si son langage s’inscrit dans la lignée des « minimalistes » américains – notamment Reich, dont il interprète les œuvres avec guitare électrique (Electric Counterpoint, 2×5) – sa manière orchestrale regarde souvent vers un modernisme européen plus ancien. Ici, il se met dans les pas de John Cage (1912-1992), lui-même fervent adepte d’Érik Satie (1866-1925). Son projet pour la pianiste Alice Sara Ott, intitulé Love, Icebox, s’inspire de la relation du compositeur états-unien avec le chorégraphe Merce Cunningham, mais également de son écriture – et notamment de l’usage du hasard.

Jean-Guillaume Lebrun