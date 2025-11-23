Alice Sara Ott et Isabelle Huppert
Fondation Louis Vuitton / créationPublié le 23 novembre 2025 - N° 338
Avec la pianiste Alice Sara Ott, Bryce Dessner crée une œuvre pour piano inspirée par les lettres du compositeur John Cage au chorégraphe Merce Cunningham, lues par Isabelle Huppert.
Figure de la scène rock « indé », Bryce Dessner est désormais un compositeur en vue : l’Ensemble Intercontemporain, le Kronos Quartet, de nombreux orchestres lui passent commande. Si son langage s’inscrit dans la lignée des « minimalistes » américains – notamment Reich, dont il interprète les œuvres avec guitare électrique (Electric Counterpoint, 2×5) – sa manière orchestrale regarde souvent vers un modernisme européen plus ancien. Ici, il se met dans les pas de John Cage (1912-1992), lui-même fervent adepte d’Érik Satie (1866-1925). Son projet pour la pianiste Alice Sara Ott, intitulé Love, Icebox, s’inspire de la relation du compositeur états-unien avec le chorégraphe Merce Cunningham, mais également de son écriture – et notamment de l’usage du hasard.
Jean-Guillaume Lebrun
A propos de l'événementAlice Sara Ott et Isabelle Huppert
du vendredi 12 décembre 2025 au samedi 13 décembre 2025
Auditorium de la Fondation Louis Vuitton
8 avenue du Mahatma Gandhi, 75016 Paris
à 20h30. Tél. : 01 40 69 96 00.