Pour son récital sur le thème de l’eau, la pianiste Célia Oneto Bensaid navigue parmi l’œuvre de six compositrices.

L’élément aquatique a souvent inspiré les compositeurs – Debussy avec La Mer pour n’en citer qu’un. Les compositrices aussi, nous rappelle la pianiste Célia Oneto Bensaid, avec six exemples de mises en musique des flots ou de la pluie, depuis les douze miniatures des Jours pluvieux de Marie Jaëll (1894) jusqu’à Iridescence-glace (2023) de Camille Pépin, en passant par les Impressions de mer (1921) de Marcelle de Manziarly, En Italie (1926) de Jeanne Leleu ou les superbes Musiques sur l’eau (1903) de Rita Strohl. Le surlendemain, la pianiste participera au côté de nombreux autres musiciens à la redécouverte de vingt-quatre trésors de la musique au féminin portée par la Cité des compositrices d’Héloïse Luzzati.

Jean-Guillaume Lebrun