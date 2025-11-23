Ensemble intercontemporain et Orchestre du Conservatoire

Pierre Bleuse dirige Poésie pour pouvoir de Boulez, suivi de pages de Stravinsky, Berg et Betsy Jolas.

La création de Poésie pour pouvoir en 1958 est un échec. Pierre Boulez retirera bien vite l’œuvre de son catalogue, jugeant que l’alliage des groupes instrumentaux et de l’électronique ne prenait pas. Henri Michaux non plus n’était guère enthousiaste, semble-t-il, du traitement de son poème. Pourquoi alors reconstituer cette œuvre aujourd’hui ? D’abord pour lui offrir sa première audition en France ; surtout parce que dans ses imperfections même se trouvent les prémices des recherches techniques et esthétiques futures. On peut faire confiance à Pierre Bleuse, auteur l’an dernier d’une superbe interprétation de Répons, pour révéler, au-delà de sa légende, les beautés de la partition. Elle voisine ici avec deux chefs-d’œuvre chers à Boulez – les Symphonies d’instruments à vent de Stravinsky et le Concerto « à la mémoire d’un ange » de Berg (avec Diego Tosi, violoniste de l’EIC, en soliste) – et, avec la soprano Marie-Laure Garnier, la création française d’une joyeuse fantaisie de Betsy Jolas (née en 1926).

Jean-Guillaume Lebrun