Artiste associé au Centre National de la Danse, Jérôme Bel nous expose les idées et collaborations à l’œuvre dans ce nouvel événement, qui pose un imaginaire protéiforme sur notre relation au vivant.

Qu’est-ce que Recommencer ce monde traduit du type de collaboration possible entre un lieu et son artiste associé ?

Jérôme Bel : Le CN D, comme toutes les institutions, est extrêmement structuré. Au début, il était convenu que Rebecca Lasselin et moi-même proposerions des spectacles problématisant la crise climatique. Très vite, nous nous sommes aperçus que les œuvres chorégraphiques les plus intéressantes prenaient d’autres formes que des spectacles proprement dits. Nous avons signifié ce fait inattendu à nos interlocutrices du CN D, Catherine Tsekenis et Delphine Vuattoux, et avec leur accord, le projet a évolué vers une programmation où des formes plus expérimentales seraient proposées au public. De fil en aiguille, nous nous sommes dit que ce serait stimulant de proposer des contributions à d’autres personnes situées hors du champ chorégraphique.

« Les institutions sont là pour permettre l’expérimentation. »

Quelles sont ces nouvelles contributions ?

J.B. : L’historienne de l’art Estelle Zhong Mengual a émis le souhait de présenter ses dernières recherches sous la forme d’une conférence, les artistes et activistes Jay Jordan et Isabelle Fremeaux donneront eux aussi une conférence ainsi qu’un atelier autour de leurs pratiques. La plasticienne Tiphaine Calmette aura un studio rempli de terre à sa disposition pendant 3 semaines. Le philosophe Baptiste Morizot parlera d’un de ses derniers textes intitulé Changer de culture. Il y aura des ateliers de danses non humaines pour les enfants, etc. En réfléchissant à toutes ces propositions qui se dérouleront dans ce bâtiment si imposant, nous avons eu l’idée de demander à l’ornithologue Maxime Zucca de proposer une promenade autour du CN D afin de pouvoir observer avec lui les oiseaux vivant aux alentours. L’élaboration de la manifestation s’est fondée sur de nombreuses discussions avec les participants et participantes. Nous avons essentiellement écouté leurs désirs, en essayant de comprendre comment le CN D et ses ressources logistiques, financières et symboliques pouvaient être utiles à rendre compte, finaliser, partager ou même commencer leurs projets. Comme le disait Merleau-Ponty, les institutions sont là pour permettre l’expérimentation.

Que signifie ce titre Recommencer ce monde, et quelles idées met-il en lumière ?

J.B. : Dans son dernier livre, L’inexploré, le philosophe Baptiste Morizot emploie plusieurs fois l’expression « recommencer ce monde ». J’ai proposé ce titre à mes co-curatrices et nous avons tous été d’accord. Il nous semblait que ce syntagme encapsulait au mieux le projet de la manifestation. Toutes les propositions tentent avec les moyens qui sont les leurs (la danse, l’activisme, l’histoire de l’art, la philosophie, la biologie, etc.) d’analyser, sentir et penser ce moment historique mortifère qui est le nôtre afin de dessiner ou du moins d’esquisser des scénarios pour un possible et nécessaire recommencement.

Propos recueillis par Nathalie Yokel