Le festival MARTO a lieu cette année du 13 au 29 mars. Réunissant dix lieux partenaires dans les Hauts-de-Seine, ce rendez-vous des arts de la marionnette et du théâtre d’objet met à l’affiche dix-huit spectacles pour des publics variés, offrant une grande diversité de formes qui raviront les personnes initiées autant que celles qui ne le sont pas.

Avec 3 spectacles à l’affiche, Ézéquiel Garcia-Romeu et son Théâtre de la Massue reçoivent un hommage parfaitement mérité. Le metteur en scène a l’art de proposer des spectacles subtils, dans des dispositifs aussi ambitieux que surprenants. Il présente les Opus II & III de son Petit Théâtre du Bout du Monde, deux spectacles-installations jouant d’effets d’échelle pour mieux souligner la fragilité des personnages qui les traversent. C’est un théâtre habile et inquiétant, qui convoque la sensibilité de l’infime. Autre spectacle d’Ézéquiel Garcia-Romeu, Le Scriptographe est un dispositif ingénieux qui invite à multiplier les points de vue et les récits autour de saynètes proposées sur une table où apparaissent des marionnettes. À noter plusieurs créations de l’année, dont le très prometteur Comment construire un univers qui ne s’effondre pas en deux jours, où Raquel Silva – Cie Pensée visible compose une fiction à partir de plusieurs extraits de textes de Philip K. Dick, multipliant les jeux de flashbacks jusqu’à plonger public et interprètes dans une réalité alternative. Sillages de Guillaume Lecamus – Cie Morbus Théâtre vaut également le coup d’œil : c’est le récit âpre et vertigineux d’une ascension risquée, avec une recherche très moderne de dissociation parole-manipulation et un fort engagement du corps des interprètes.

Une programmation éclectique déclinée sur de multiples formes

Le festival MARTO programme par ailleurs une grande diversité de spectacles, dont deux destinés au jeune public. Il y a là quelques stars de la marionnette, comme Yngvild Aspeli ou Alice Laloy. Il y a des grandes formes, tel Imaginer la pluie, une fable contemporaine signée par la Cie Tro-Héol, une proposition aussi forte que belle qui mobilise marionnettes, masques et jeu d’acteur, et le très beau Natchav de la Cie Les Ombres Portées. Il y a des petites formes, tel YSS, un spectacle sobre et infiniment poétique proposé par Célia Hue – collectif AÏE AÏE AÏE. Il y a même un spectacle ukrainien, Mons la girafe, mis en scène par Oksana Dmitrieva. Autant dire qu’il y en a pour tous les goûts, et de quoi ravir les publics les plus exigeants.

Mathieu Dochtermann