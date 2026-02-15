Après Radio Lapin en novembre dernier, Sacha Ribeiro et Alice Vannier reviennent au Théâtre des Célestins pour y créer leur nouveau spectacle : Et le reste c’est de la sauce sur les cailloux. Une réflexion — depuis le théâtre, en passant par l’intime — sur la radicalité artistique et le rapport aux publics.

C’est à l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT), à Lyon, que Sacha Ribeiro et Alice Vannier font connaissance, avant de cofonder la Compagnie Courir à la catastrophe, en 2018. Vifs, décalés, joyeusement politiques, les spectacles auxquels travaillent les deux jeunes artistes ne visent pas à créer « un théâtre qui [les éloignent] de la vie », mais un théâtre « qui [les] y plonge pleinement, (…) qui cherche sans arrêt, qui fouine, qui racle, qui s’essaye à démonter les mécanismes pour comprendre un peu mieux qui [ils sont] et ce [qu’ils font] », expliquent-ils. Leur nouvelle proposition, intitulée Et le reste c’est de la sauce sur les cailloux, s’inspire de l’œuvre et de l’existence du couple de cinéastes Danièle Huillet (1936-2006) et Jean-Marie Straub (1933-2022) pour questionner les vertus de l’exigence artistique, ainsi que ses limites.

Éclats de rire et prises de bec

Dans cette mise en abîme théâtrale, deux jeunes artistes répètent leur nouveau spectacle lorsqu’ils découvrent un documentaire sur le duo de réalisateurs (Où gît votre sourire enfoui ? de Pedro Costa). Mettant en perspective l’expérience de la radicalité qui cantonna les films de Straub et Huillet à un public d’happy few, Et le reste c’est de la sauce sur les cailloux examine les notions d’adresse et d’audience. Pour qui et pourquoi crée-t-on ? Rigorisme formel rime-t-il forcément avec élitisme ? Entre engagements éthiques et idéaux esthétiques, les deux protagonistes incarnés par Alice Vannier et Sacha Ribeiro s’animent et s’interrogent. Ils se prennent le bec, avant d’éclater de rire, « avancent comme des équilibristes sur le fil tendu d’une époque qui, loin de les ménager, met perpétuellement en doute et en confrontation leurs désirs ».

Manuel Piolat Soleymat