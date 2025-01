Françoise Gillard donne vie à L’Événement, récit où Annie Ernaux revient en 1999 sur un avortement vécu un quart de siècle plus tôt. Au diapason de l’écriture dite « blanche » de l’autrice, la comédienne en porte les violences mais aussi le don.

L’écriture d’Annie Ernaux n’a pas attendu la reconnaissance offerte en 2023 par le Prix Nobel de Littérature pour attirer à elle des artistes de théâtre. Et comme c’est souvent le cas lorsqu’une œuvre passe d’un medium à l’autre, on voit dans les choix qui sont faits le reflet des préoccupations de l’époque. Alors que La Place (1983), où l’autrice amorce le singulier geste autobiographique qui est encore le sien aujourd’hui, est considéré comme une pierre angulaire de son écriture, ce n’est ainsi pas ce livre qui a suscité le plus de désirs de jeu et de mise en scène. Plus que ce livre fondateur en matière d’analyse du mécanisme de transfuge de classe – Annie Ernaux, devenue professeure de lettres modernes, y décrit la fin de vie de son père, ouvrier normand et tenancier d’un café-épicerie –, ce sont des textes davantage liés au vécu intime féminin qui sont portés au plateau. Passion simple (1992), où Ernaux raconte une passion extraconjugale destructrice, suscite l’envie de théâtre de plusieurs personnes, telles Émilie Charriot. Mémoire de fille (2016), où l’autrice exhume ses souvenirs de sa première relation sexuelle dont elle réalise qu’elle tient du viol, est aussi portée sur scène par Cécile Backès ou plus récemment Silvia Costa à la Comédie-Française. L’Événement (2000), qui a aussi fait l’objet d’une adaptation cinématographique par Audrey Diwan, attire aussi bien des comédiennes. Parmi elles, la sociétaire de la Comédie-Française Françoise Gillard, qui depuis 2017 reprend régulièrement ce seul en scène où il est question d’avortement, de droit de la femme à disposer de son corps.

Le théâtre « comme au couteau »

L’Événement de Françoise Gillard, accompagnée à la collaboration artistique par Denis Podalydès, tient dans ce contexte de grande diffusion de l’œuvre d’Annie Ernaux une place tout à fait respectable sinon innovante. De même que Marianne Basler qui s’est emparée du texte après elle, en 2023, et comme une majorité des autres comédiennes se frottant à cette écriture dite « blanche » ou « comme au couteau », l’actrice du Français va à Ernaux avec un minimum d’outils théâtraux. Soit une chaise en bois – et encore guère entière, puisqu’il lui manque le dossier – et un discret jeu de lumières pour marquer les mouvements principaux du texte qui sont aussi ceux de la mémoire. Si les mots d’Annie Ernaux, qui reconstitue dans L’Événement ses souvenirs de l’avortement qu’elle a subi vingt-cinq ans plus tôt alors que cette pratique est interdite, font nécessairement écho aux avancées et reculées actuelles des droits des femmes, ils soulèvent aussi avec vigueur la question du rôle de l’art, des formes qu’il peut prendre pour faire bouger le réel. Et réciproquement. La plupart du temps assise sur son siège incomplet, Françoise Gillard n’invente guère de dispositif particulier pour dire à la fois la violence et la générosité dont est plein le texte d’Annie Ernaux : elle se contente d’un jeu au diapason de la neutralité du récit, pour en laisser advenir la force. Cette humilité sait rendre hommage à la grande audace de l’autrice à importer selon ses termes « dans la littérature quelque chose de dur, de lourd, de violent même, lié aux conditions de vie, à la langue du monde »[i].

Anaïs Heluin

[i] Annie Ernaux, L’écriture comme un couteau. Entretien avec Frédéric-Yves Jeannet, Stock, 2003.