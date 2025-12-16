Raul Refree & Maria Mazzotta

Le productif Catalan Raul Refree s’associe à une nouvelle voix, celle de Maria Mazzotta, pour produire une bande-son des plus originales.

C’est peu dire que Raul Refree est devenu une personnalité aussi incontournable que tout à fait à part dans le paysage de la musique espagnole. Depuis une dizaine d’années, on l’a vu s’associer à bien des voix, de Rocio Marquez à Rosalia, d’El Nino del Eche à Lina, de l’agitateur folklorique Rodrigo Cuevas au duo Cocanha pour lequel il vient de terminer un second disque, de la Malienne Rokia Koné au chanteur marocain Walid Ben Selim. À chaque fois, il apporte sa vision, qui permet de remettre en perspective le chant. C’est encore le cas avec Maria Mazzotta, figure iconique des Pouilles et l’une des voix les plus imposantes de la musique traditionnelle italienne, pour qui il a réalisé l’envoûtant San Paolo di Galatina dont on fête la sortie. Soit une version rétro-futuriste de ce répertoire, qui peut sonner aux limites de l’abstraction comme s’inscrire dans les champs mélodiques. En un mot, irradiant.

Jacques Denis