Daniel Zimmermann, saxophoniste de talent et son groupe

Rue des petites écuries, l’ambiance sera à la fête car le tromboniste Daniel Zimmermann a rassemblé une troupe de musiciens à son image. Inventive et lumineuse, sa musique sans limites laisse toujours une place à l’imprévu.

Élu parmi les meilleurs trombonistes de 2025, Daniel Zimmermann se distingue par sa clarté sonore, fruit d’une patiente pratique auprès de Claude Nougaro ou Manu Dibango. Son nouveau disque crée une fois de plus la surprise, mettant en avant des compositions énergiques. S’il se produit entre « ses deux bêtes sauvages », le guitariste original Pierre Durand et le fiévreux batteur Julien Charlet, il fait aussi appel à une bassiste venue de la pop, Élise Blanchard, compagne de route de Philippe Catherine et Oumou Sangaré. À travers ses instantanés inclassables, cette joyeuse bande nous promet un moment mémorable et organique. Puisant son inspiration dans le quotidien, Daniel Zimmermann est un pince-sans-rire qui ne craint ni le son vintage, ni le funk acidulé. Riche de plusieurs centaines de concerts, ce musicien d’un lyrisme rare parie sur la multiplicité des émotions. Sa tendre humilité ne manque pas de profondeur, tant elle est traversée par les choses de la vie.

Philippe Deneuve